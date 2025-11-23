NIKOLAS FERREIRA E PARLAMENTARES REAGEM A ATO ABSURDO DA GLOBO EM MEIO A PRISÃO DE BOLSONARO

Diversos parlamentares se pronunciaram sobre a divulgação, pela emissora do regime, Globo, de imagens do interior da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, captadas através de um drone.
O deputado Carlos Jordy disse: “Inacreditável! A Globo chegou ao ponto de usar um drone para vigiar Bolsonaro dentro da própria casa, poucas horas antes da prisão. Invadiram o quintal, a privacidade e até a conversa com o Deputado Nikolas Ferreira. Isso não é imprensa, é perseguição escancarada”.
O deputado Coronel Chrisóstomo afirmou: “Gravíssimo! Passou dos limites essa emissora que presta desserviço à população. Invasão de privacidade!”
O deputado Cabo Gilberto Silva alertou: “A GLOBO COMETEU CRIME, usou drone para filmar o interior da residência de Bolsonaro antes dele ser preso!!”
O deputado Nikolas Ferreira se manifestou:
“Recebemos com absoluto espanto a atitude da Rede Globo, que utilizou um drone para invadir um ambiente privado, filmando sem autorização um ex-Presidente da República e um parlamentar. É uma violação grave de privacidade, totalmente incompatível com qualquer padrão mínimo de ética jornalística.
Quanto à narrativa de suposto descumprimento de decisão judicial, esclarecemos que não houve comunicação prévia de qualquer restrição ao uso de celular, nem por parte do Judiciário, nem pelos agentes responsáveis pela fiscalização durante a visita.
Sem comunicação oficial, não existe como alegar descumprimento. Reitero que em momento algum tive qualquer intenção de descumprir decisão judicial.
O episódio revela mais sobre a conduta invasiva da emissora do que sobre quem foi filmado clandestinamente.
Vão precisar de uma narrativa mais forte. Tentem na próxima, patéticos”.
O deputado Giovani Cherini disse: “Gravíssimo. A Globo usou um drone para espionar Bolsonaro dentro da própria casa, horas antes da prisão. Invadiram o quintal, a privacidade e até a conversa com o Dep. Nikolas Ferreira. Isso não é jornalismo, é perseguição”.
O deputado Bibo Nunes afirmou: “A Globo invadir a privacidade de Bolsonaro com um drone e divulgar para o Brasil é crime e deverá ser punido, além de indenizar Bolsonaro”.
O artista Marco Angeli havia ironizado a emissora, dizendo:
“IMPRENSA FLEX
Que ninguém se iluda chamando a grande imprensa estatal - globo e satélites - de esquerdista.
Não são.
São dinheiristas.
Se a esquerda paga bem, são comunistas.
Se a direita paga bem, viram conservadores de carteirinha.
Se o papa pagar bem, viram católicos fervorosos.
Se os evangélicos pagarem, vão pro culto.
Se Deus paga, viram santos.
Se o diabo paga, viram satanistas.
Tudo é só uma questão de ponto de vista.
E de bolso”.
O deputado Bibo Nunes disse:
“A prisão preventiva de Jair Bolsonaro virou notícia no mundo inteiro — e não por mérito do STF, mas pela injustiça escancarada!
Donald Trump classificou a medida como “muito ruim”, aliados chamaram de “insulto”, e a mídia internacional destacou o absurdo de alegar “risco de fuga” para prender um homem que sempre esteve à disposição da Justiça.
Essa prisão não convence ninguém fora da bolha do DESGOVERNO. O planeta inteiro está vendo o que realmente é: Perseguição política descarada”.
A deputada Caroline De Toni disse:
“Após audiência de custódia Bolsonaro segue preso. Mais uma decisão política travestida de jurídica. Mantiveram uma prisão desproporcional, sem qualquer fato concreto que justificasse a medida mais extrema do processo penal.
Silenciar um líder político não é justiça, é abuso de poder. Bolsonaro não representa risco. O seu grave estado de saúde torna essa decisão ainda mais cruel: ele pode morrer nas mãos do Estado, que escolheu ignorar sua condição clínica. Seguimos em oração pela vida de Bolsonaro”.
O advogado Jeffrey Chiquini discorreu:
A informação de que Bolsonaro estava sob forte efeito medicamentoso é importantíssima.
A filmagem apresentada pela Polícia Penal do Distrito Federal mostra Bolsonaro desorientado, com fala arrastada, claramente sob efeito de medicação sedativa. Nada ali sugere intenção de fuga. Sugere apenas um homem em estado mental alterado tentando entender o que estava preso à própria perna e preocupado com uma escuta ou algo dessa natureza.
Em Direito, isso é determinante: conduta sem consciência plena não produz periculum libertatis, porque não há vontade dirigida a evadir-se.
Além disso, o fato de ele ter mexido no case da tornozeleira e não na pulseira também mostra que ele não estava plenamente consciente e que não tinha qualquer intenção de interromper o monitoramento.
Episódios de confusão mental exigem contraditório, avaliação clínica, e não conversão automática de cautelar em prisão preventiva. O que Bolsonaro precisa agora é receber o tratamento médico adequado.
Além disso, não podemos esquecer que a prisão foi decretada em atendimento a um pedido da Polícia Federal feito no dia no dia anterior (21 de novembro) e não tinha NENHUMA relação com o incidente da tornozeleira, que só ocorreu na madrugada do dia 22 de novembro.
Isso é o que diz o próprio STF, (veja a imagem), de modo que qualquer discussão sobre o que ocorreu depois só tem relevância jurídica relativa, já que não se pode justificar um pedido de prisão no presente com base no que ocorrerá no futuro. Não vivemos, ainda, no mundo do Minority Report.
O deputado Sóstenes Cavalcante, Líder da Bancada do PL na Câmara, divulgou uma Nota Oficial:
“O Brasil assiste, estarrecido, a mais um grave ataque à liberdade e à democracia. A prisão do presidente Jair Bolsonaro representa uma injustiça inaceitável e uma medida que ultrapassa qualquer limite do razoável. É a confirmação de que há um projeto de poder que tenta calar a voz de quem representa milhões de brasileiros.
Estamos diante de uma pena desproporcional aplicada a quem, na nossa convicção, não cometeu crime algum. É revoltante ver tamanha severidade ser direcionada justamente contra aquele que sempre colocou o Brasil em primeiro lugar.
Ainda mais grave é ver um homem que, desde a covarde facada em 2018, convive com sérios desafios de saúde, ser submetido a tamanho sofrimento. Essa medida apenas reforça a percepção de injustiça que indigna a nação.
Como líder da bancada do PL, manifesto minha completa indignação e minha absoluta solidariedade ao presidente Jair Bolsonaro e à sua família. Não nos intimidaremos. Continuaremos lutando dentro da lei, com coragem e com fé, pela garantia das liberdades que estão sendo ameaçadas.
A verdade prevalecerá. O Brasil não aceitará viver sob o medo. A nossa bandeira jamais será dobrada diante da injustiça.
Sóstenes Cavalcante
Líder da Bancada do PL na Câmara dos Deputados”
O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni admoestou:
“Se ainda resta um pingo de decência ao presidente da Câmara, Hugo Mota precisa pautar o projeto da anistia esta semana.
O Brasil não aguenta mais os excessos do STF, os abusos, as prisões sem base jurídica e o atropelo sistemático das garantias individuais.
A anistia é um passo decisivo para restabelecer a justiça, pacificar o país e reconstruir o equilíbrio entre os Poderes, algo que hoje simplesmente não existe”.
O senador Márcio Bittar disse: “DESUMANO! Menos de 24h após a defesa pedir prisão domiciliar humanitária para Bolsonaro, que sofre com soluços e vômitos constantes, Moraes decreta sua prisão preventiva. A perseguição é implacável e a crueldade não tem limites. Bolsonaro jamais deveria estar preso, não cometeu crime algum, muito menos no seu estado de saúde. Vamos lutar até que essa injustiça seja corrigida!”
O vereador Branco da Penal disse: “A prisão preventiva do Presidente Jair Messias Bolsonaro, decretada por Alexandre de Moraes por causa de uma vigília de oração, é o maior símbolo da perseguição política que o Brasil já viu. Transformaram oração em crime. Colocaram tornozeleira em quem jamais deveria ser tratado como criminoso. Bolsonaro reacendeu o patriotismo no nosso povo — e agora tentam silenciar quem lutou pelo Brasil. Mas não vão conseguir. Estamos firmes, de pé, e não vamos abandonar nosso Presidente. Força, Bolsonaro! O Brasil está contigo”.
A ativista Laís Jordy, esposa do deputado Carlos Jordy, disse: “Isso é MALDADE PURA! Quem aplaude a prisão de Bolsonaro é totalmente contra a democracia. Não vamos desistir do Brasil. A verdade prevalecerá”.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse: “Jair Bolsonaro tem enfrentado todos os ataques e todas as injustiças com a firmeza e a coragem de poucos. Tirar um homem de 70 anos da sua casa, desconsiderando seu grave estado de saúde e ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas fontes, todos os laudos médicos e evidências, além de irresponsável, atenta contra o princípio da dignidade humana. Bolsonaro é inocente e o tempo mostrará. Seguimos firmes ao seu lado e lutaremos para que essa injustiça seja reparada o quanto antes”.
O vereador Adrilles Jorge disse: “Motivo de Bolsonaro ter sido preso? Uma vigília de oração promovida por seu filho Flavio. Oração pra Moraes virou “ameaça à ordem pública” , após declararem que Bolsonaro teve crise de vômitos e soluços . Querem ver Bolsonaro morto . Estão fazendo tudo para isso . Da polícia provavelmente o conduzirão pra Papuda onde terá enorme chance de ser assassinado caso não morra antes por debilitações de saúde agravadas pelo lugar. Moraes, um homem sancionado mundialmente como violador de direitos humanos, segue seu plano monstruoso. Cadê os governadores , senadores , lideranças de direita conclamando o povo a ir às ruas contra o ditador? Nada. Todos seguem seus planos de candidatura . O Brasil é um fosso de crueldade e covardia”
Mariana Naime, esposa do Coronel Naime, preso político do ministro Alexandre de Moraes, divulgou uma carta aberta cobrando ação dos parlamentares:
"CARTA ABERTA AOS CONGRESSISTAS DO BRASIL
Senhores deputados, senhoras deputadas, senadores e senadoras,
Hoje muitos de vocês amanheceram “indignados” com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Publicaram notas, vídeos, discursos inflamados.
Mas permitam-me dizer, com todo respeito e a firmeza que o momento exige:
essa indignação chega tarde — e chega carregada de contradição.
Porque esta situação não começou hoje.
Não começou com uma decisão judicial.
Não começou com um mandado de busca ou uma manchete.
Ela começou quando milhares de famílias brasileiras foram destruídas durante quase três anos, e vocês, em sua maioria, viraram o rosto.
Começou quando policiais militares foram acusados injustamente, tratados como criminosos, expostos, abandonados — e o Congresso permaneceu mudo.
Começou quando o tema da Anistia, que poderia ter pacificado o país, foi engavetado, ignorado, adiado, tratado como assunto “incômodo”.
E começou, sobretudo, quando muitos de vocês acharam que “não era com vocês”.
Pois agora é.
E não adianta se fingir surpreso.
Jair Bolsonaro não representa apenas um homem.
Representa uma parcela enorme do Brasil que despertou, que entende que valores espirituais, morais, familiares e patrióticos são maiores do que qualquer projeto de poder implantado nas últimas duas décadas.
Ele se tornou símbolo de resistência, de fé, de coragem, de esperança.
E, gostem ou não, ele é referência para milhões que acreditam na liberdade e no Estado de Direito.
E agora?
Vamos continuar assistindo, passivamente, enquanto um a um são silenciados, perseguidos, presos?
Vamos continuar fingindo que a destruição de vidas e reputações não está acontecendo diante dos nossos olhos?
Vamos continuar vendo inocentes pagando por crimes jamais cometidos enquanto os verdadeiros responsáveis seguem intocados?
É preciso dizer com todas as letras:
a omissão e covardia de grande parte deste Congresso abriu caminho para chegarmos até aqui.
O silêncio de vocês tornou possível o avanço de arbitrariedades que hoje alcançam, finalmente, o homem que representava toda uma esperança nacional.
O Brasil não precisa de posts emocionados, frases de efeito ou discursos indignados no dia seguinte.
O Brasil precisa de coragem.
De votos.
De ação legislativa.
De posicionamento real — não de narrativa.
Por isso, deixo este apelo direto e urgente:
levantem-se.
Cumpram o papel que o povo brasileiro lhes confiou.
Pautem e votem a Anistia.
Façam o que deveria ter sido feito desde o início.
Corrijam o rumo enquanto ainda há tempo.
Porque amanhã pode ser outro.
E depois outro.
Até que não sobre voz alguma para se levantar contra essas arbitrariedades.
O Brasil está vendo.
O Brasil está registrando.
E o Brasil não vai esquecer.
Com firmeza, esperança e compromisso com a verdade,
Mariana Naime".