VICE DE MARCO RUBIO, ADVOGADO DE TRUMP, GENERAL E PARLAMENTARES CONFRONTAM: PRISÃO DE BOLSONARO

A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro começa a repercutir também no exterior. Pouco depois do presidente Donald Trump, dos EUA, ser informado sobre a prisão do ex-presidente, o Vice-Secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, disse: “O ministro Moraes, um violador dos direitos humanos sancionado, trouxe descrédito e vergonha internacional ao Supremo Tribunal Federal do Brasil ao desrespeitar as normas tradicionais de contenção judicial e politizar descaradamente o processo judicial. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com seu mais recente ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil: a prisão provocativa e desnecessária do ex-presidente Bolsonaro, que já se encontrava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com extrema restrição de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não conhece limites para seu poder”.
O analista internacional Omar Bula Escobar apontou: “Trump reduziu a pressão tarifária sobre o Brasil após conversar com Lula. Dias depois, o operador de Lula no Supremo Tribunal ordena a prisão de Bolsonaro . Não se pode ceder um centímetro aos narco-socialistas. Eles têm alma de criminoso…”
O deputado General Pazuello, ex-ministro de Bolsonaro, disse:
Estão prendendo hoje o maior líder que este país já teve, por motivos fúteis, sem provas e sem qualquer fundamento — exatamente como aconteceu em todo o processo movido contra Jair Bolsonaro. É uma perseguição a um homem que serviu sua nação de forma impecável, sempre lutou pelo bem do povo e jamais se corrompeu diante do sistema que impera no país. Estou com você, PR!”
O ex-ministro Marcelo Queiroga disse:
“Anistia Já!
Hoje falei não como ex-ministro ou dirigente partidário, mas como cidadão brasileiro.
O momento é decisivo: Jair Bolsonaro foi preso injustamente, por um processo que afronta as liberdades individuais e despreza a soberania popular.
Cabe ao Parlamento — e ao presidente da Câmara — restaurar a justiça.
O projeto da anistia já tem urgência aprovada. Falta apenas ser pautado.
A história não espera.
E a coragem não admite hipocrisia.
É hora de escolher entre o medo… e a liberdade.
Brasil acima de tudo. Deus acima de todos”.
O deputado Domingos Sávio disse:
“Não se enganem. Não foi à toa que fizeram esse teatro num sábado, com o Congresso vazio e desmobilizado. Tudo faz parte de um projeto perverso de perseguição à direita.
O Congresso e o Senado têm a obrigação de frear a escalada autoritária de Alexandre de Moraes. Um judiciário que vive à base de narrativas e insiste numa perseguição desleal e ditatorial. A prisão preventiva de Bolsonaro é um dos capítulos mais vergonhosos de nossa democracia”.
A vereadora Mariana Lescano afirmou: “A prisão foi em Bolsonaro, mas o alvo somos todos nós: a Justiça, a Democracia, a Liberdade e o Povo. Se opor ao Mecanismo dos corruptos é sentença de morte. O STF apenas está terminando a missão que Adélio começou”.
O deputado estadual Gil Diniz disse:
“Estou indo para Brasília ainda hoje, é o mínimo que todos nós, eleitos pelo Presidente Jair Bolsonaro podemos fazer nesse momento de luto, de dor e injustiça!
Querem matar o Presidente Bolsonaro com requintes de sadismo, a data escolhida para a prisão diz muito sobre isso e as desculpas esfarrapadas que justificaram sua prisão são ridículas até mesmo para um calouro de qualquer curso de direito em nosso país!
O que o sistema não absorve, ele tenta destruir! Estão tentando nos aniquilar porque sabem que não nos rendemos a toda essa podridão!
Liberdade ao Presidente Jair Bolsonaro! Liberdade a todos os presos políticos!
Abaixo a ditadura!”
(...)
Toda a renda gerada pelo nosso jornal ao longo de mais de 20 meses está bloqueada por ordem do TSE. Ajude a Folha Política a continuar o seu trabalho. Doe por meio do PIX: ajude@folhapolitica.org
Depósitos / Transferências (Conta Bancária):
Banco Inter (077)
Agência: 0001
Conta: 10134774-0
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09
-
Banco Itaú (341)
Agência: 1571
Conta: 10911-3
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09
Inscreva-se em nosso canal para acompanhar os melhores vídeos sobre temas políticos: http://bit.ly/FolhaPoliticaYoutube
Acesse nosso site para mais informações: http://www.folhapolitica.org