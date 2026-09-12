AO VIVO: MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA APRESENTA NOVAS DENÚNCIAS GRAVÍSSIMAS ENVOLVENDO CASO MORAES E CONFRONTA

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, depois de cancelar duas sessões do plenário da Corte em meio aos escândalos de corrupção envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República Paulo Gonet e o diretor-geral da polícia federal Andrei Rodrigues, determinou ao ministro André Mendonça a retirada do sigilo das ações envolvendo o banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro. O ministro André Mendonça prontamente atendeu o pedido e retirou o sigilo dos autos de 15 procedimentos, incluindo um inquérito, uma reclamação e 13 ‘petições’. Com o levantamento do sigilo, começaram a circular as peças, que revelam conversas pouco republicanas entre membros dos mais altos escalões do judiciário e o banqueiro.
O vice-prefeito de Curitiba, Paulo Eduardo Martins, ironizou: “O dia promete ser mais animado que uma festa do Vorcaro”
O senador Alessandro Vieira afirmou:
“O que estamos testemunhando é o rompimento de uma represa de impunidade e crimes que durou séculos. Absolutamente tudo que foi apontado no relatório da CPI do crime organizado sobre os ministros do STF está confirmado pelo fim do sigilo. É preciso avançar com processos e punições. E a história vai cobrar o preço dos omissos, cúmplices e covardes”.
O pesquisador Gilberto Morbach disse:
“Qualquer análise jurídica sobre o que acontece no STF agora seria, na melhor das hipóteses, erro de categoria. Mais provavelmente, puro fingimento. Não é nem mesmo uma disputa política. É um jogo de poder, uma acomodação de interesses que instrumentaliza a gramática do direito”.
O senador Marcos do Val disse:
“🚨O sigilo da investigação do Banco Master caiu, após Fachin solicitar a retirada
Agora todo mundo vai poder ver o que esses mesmos personagens estavam escondendo
E o mais engraçado é que esses mesmos personagens me perseguiram durante anos, viraram minha vida do avesso atrás de prova, e não encontraram nada. Perseguiram a mim, perseguiram a direita inteira, e agora são eles que estão na berlinda, respondendo pelo que fizeram”
O perfil ‘MaverickJoker’ disse:
“Depois de tudo o que está nos autos, o Moraes tem que ser afastado, investigado e submetido a impeachment agora, porque a prova já existe, o metadado com o nome dele editando o contrato de 131 milhões da esposa, o banqueiro pagando "sem nota", o jato, o helicóptero, oito encontros e a pergunta sobre o juiz na véspera da prisão, tudo assinado por sete policiais federais, o que falta não é prova, é coragem para julgar, e julgado com esse material ele tem que ser preso como qualquer brasileiro seria, porque eu não peço para ele a cela sem sentença que ele deu aos outros, peço a única coisa que ele nunca deu a ninguém, um julgamento de verdade, e é exatamente isso que o sistema vai tentar impedir na terça”.
O jurista Enio Viterbo afirmou:
“Fachin fez seu primeiro movimento.
Foi, FINALMENTE, corajoso.
Eu vou destacar duas coisas:
1- Fachin não tirou apenas o Inquérito das Fake News de Moraes.
Fachin tirou TODAS as Pets e inquéritos que fossem CONEXOS com o inquérito das Fake News, 4781.
Essa foi uma medida CRUCIAL para enfraquecer Moraes.
Lembrem que Moraes tinha um número ILIMITADO de investigações que ele sempre se colocava como relator por uma conexão IMAGINÁRIA com o inquérito 4781.
2- O lado pró-Moraes VAI TENTAR BURLAR O PLENÁRIO se estiver encurralado.
Já existem notícias de bastidores de que os ministros aliados de Moraes podem pedir vista. E aí já sabem..vão esperar o resultado das eleições e tentar fazer um acordão para salvar Moraes.
Também vão tentar evitar que Mendonça vote. Talvez, no limite, tentem fazer até com que o próprio Moraes vote.
Esse grupo pró-Moraes ~Gilmar, Dino e Zanin~ já está até tentando tirar a publicidade dessa sessão, evitando que ela seja transmitida ao vivo pela TV Justiça.
Fachin TAMBÉM tem que ENFRENTAR essas manobras.
O STF tem que ativar o princípio Republicano ou teremos um novo imperador do Brasil.
Lembrem do art. 99 da Constituição de 1824:
"Art. 99. A Pessoa do Imperador é inviolavel, e Sagrada: Elle não está sujeito a responsabilidade alguma."”
Enio Viterbo alertou:
“Aviso de novo:
Moraes e seus aliados vão tentar fazer o diabo para evitar a votação.
Vão chegar ao cúmulo de tentar fazer com que Moraes vote na decisão de abertura de investigação contra Moraes!
O grupo de Alexandre prefere destruir o STF do que investigar o ministro”.