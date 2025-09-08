Ex-assessor de Moraes, Eduardo Tagliaferro denuncia ilegalidades do ministro para multidão em manifestação

O senador Magno Malta, durante a manifestação pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e pela anistia aos presos e perseguidos políticos do ministro, no Espírito Santo, colocou o ex-assessor de Moraes, Eduardo Tagliaferro, em videoconferência, para falar com os manifestantes. O senador questionou o ex-assessor sobre os procedimentos usados pelo ministro no STF e no TSE e Tagliaferro confirmou o cometimento de atos ilegais com o fim expresso de promover a perseguição política e punir inocentes simplesmente por serem conservadores.
Magno Malta disse:
“No 7 de Setembro, no Espírito Santo, Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, esteve presente na manifestação.
Em uma videochamada, ele reforçou o que milhões de brasileiros já sabem: Bolsonaro é inocente, assim como milhares de perseguidos que jamais cometeram crime algum.
Empresários falidos, famílias destruídas, cidadãos presos sem provas… tudo resultado de um julgamento falso, injusto e arbitrário.
Tagliaferro testemunhou a verdade diante da multidão: não se trata apenas de Bolsonaro, mas da liberdade de todos nós.
E se até alguém que esteve ao lado de Moraes confirma os abusos, até quando o Brasil aceitará viver sob esse regime?”
O senador disse:
“Alexandre de Moraes pode até se vestir de imperador, mas nunca será dono do Brasil!
Com as denúncias já reveladas do gabinete perseguidor que ele montou no TSE, nós não nos calaremos. Se preciso for, iremos às cortes internacionais, denunciaremos em todo lugar, e gritaremos ao mundo que o Brasil está sob ataque de um pequeno tirano que quer governar sozinho.
Mas a verdade é maior do que qualquer toga!
O povo já tomou as ruas, clamando contra a injustiça, contra a prisão de Bolsonaro, contra o cárcere dos homens e mulheres do 8 de janeiro. Não há prisão que cale a voz de uma nação inteira!
Alexandre de Moraes, enquanto houver vida neste povo, você nunca terá paz.
Enquanto tentarem sufocar a liberdade, nós estaremos de pé!
Deus não perdeu o controle e a justiça virá!”
Magno Malta e sua filha Maguinha Malta ironizaram a atuação da velha imprensa, que nem disfarça a parcialidade e a manipulação aberta da realidade ao noticiar as manifestações contra Moraes.
Maguinha Malta disse:
“Neste 7 de Setembro, as ruas do Brasil estão cheias de patriotas. Mas o que a grande imprensa faz? Tenta desmerecer, minimizar e manipular a verdade.
É preciso abrir os olhos: uma mídia corrompida trabalha para confundir o povo e para inverter os fatos.
A verdade é uma só: a voz das ruas é maior que qualquer manchete tendenciosa.
O Brasil reagiu!!! E não vamos parar por aqui… a nossa voz, a nossa liberdade e os nossos valores continuarão sendo defendidos em cada rua, em cada cidade, até que o país seja de verdade para o povo brasileiro”.
