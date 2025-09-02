URGENTE: Damares pede prisão de Moraes e interrupção imediata do julgamento de Bolsonaro após Tagliaferro apresentar provas de manipulações

Durante depoimento do ex-auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, à Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, a senadora Damares Alves perdeu a paciência e afirmou que o ministro precisa ser preso imediatamente e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está ocorrendo desde a manhã de hoje, precisa ser suspenso.
Quando Eduardo Tagliaferro estava apresentando provas de que o tribunal produziu relatórios após promover buscas e apreensões e falsificou as datas para incluir esses relatórios em inquéritos físicos, como se fossem as justificativas prévias que embasaram as buscas e apreensões, a senadora se exaltou e afirmou que seria necessário comunicar imediatamente o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso. Ela disse: “ele, de ofício, tem que interromper esse julgamento; as provas estão contaminadas”.
A senadora acrescentou: “o que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado teria que ser preso hoje”. Damares Alves disse: “Barroso tem que ter acesso a esse material ainda hoje e tem que tomar uma providência. E Alcolumbre também”.
Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo, e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos, a mando do ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime.
Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação.
Toda a renda gerada pelo nosso jornal por mais de 20 meses está bloqueada por ordem do TSE. Ajude a Folha Política a continuar o seu trabalho. Doe por meio do PIX: ajude@folhapolitica.org
