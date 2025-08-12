Ex-diretor da Abin expõe ‘sistema judicial paralelo para perseguir’ criado no STF e no TSE sob o controle de Alexandre de Moraes

Durante audiência pública realizada na Comissão de Segurança Pública da Câmara, o deputado Delegado Ramagem expôs como as “acusações” feitas contra conservadores, nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, servem unicamente para a perseguição política violenta no Brasil.
O deputado explicou: “o que fizeram com todos nós, segmentos de direita, foi uma armadilha para nos tirar das ruas, para nos tirar das redes sociais, para calar a direita e prender o presidente Jair Messias Bolsonaro e seus aliados”.
Ramagem lembrou que, há anos, os abusos e ilegalidades nos inquéritos políticos de Moraes vêm sendo denunciados e apontou: “se nós tivéssemos um sistema judicial que não fosse aparelhado, tudo isso já teria sido anulado há muito tempo”.
O deputado apontou: “E quando chega agora o relato que vem da Vaza Toga 2, que demonstra esse escândalo, esse absurdo da forma como tem sido tratado o sistema judicial brasileiro, que aqui é sim um verdadeiro paralelo, um sistema judicial paralelo para perseguir, não para se verificar crimes, não para se defender o princípio republicano nem a democracia, mas para se perseguir o segmento político de direita (...). Isso é um grande escândalo. Tudo isso deveria ser anulado, se fosse uma nação séria, com um ordenamento político sério”.
Ramagem explicou que a ação de um país estrangeiro, com as sanções impostas por Trump ao ministro Alexandre de Moraes, deve ser comemorada e se tornou necessária devido à omissão e cumplicidade das instituições brasileiras como o ministério público, os presidentes do senado e da câmara, e a velha imprensa. Ele ponderou: “o ditador da toga está mostrando completo descontrole”.
A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no TSE, o ministro Luis Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica.
Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e TODOS os seus equipamentos apreendidos, a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do PIX cujo QR Code está visível na tela ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix: ajude@folhapolitica.org
Banco Inter (077)
Agência: 0001
Conta: 10134774-0
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09
-
Banco Itaú (341)
Agência: 1571
Conta: 10911-3
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09