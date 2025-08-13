Flávio Bolsonaro denuncia abusos de Moraes e pede impeachment do ministro: ‘a cada dia, mais senadores vão trocando de lado’

O senador Flávio Bolsonaro relatou alguns dos absurdos cometidos contra sua família nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, durante audiência pública realizada na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados.
O senador agradeceu aos jornalistas que revelaram as mensagens que mostram atos ilegais cometidos pela equipe do ministro Alexandre de Moraes e disse: “cada um de nós, aos pouquinhos, do seu jeito, está conseguindo trazer à tona a verdade sobre tudo o que aconteceu no nosso país nos últimos anos, porque é inadmissível normalizar o uso da máquina pública para perseguição política como tem sido feito”. O senador afirmou: “o Brasil não deveria ser governado por juízes, mas por quem tem voto”.
Flávio Bolsonaro ironizou o discurso de que Moraes estaria agindo para “proteger a democracia”, apontando: “ele está destruindo a democracia a pretexto de defendê-la. E é tão fácil de constatar que ele está errado! Se alguém que salvou a democracia, como é que a pessoa que diz que salvou a democracia não consegue andar na rua, não consegue entrar num restaurante? Era pra ser aplaudido em tudo quanto é lugar, em especial pelo povo nas ruas, reconhecendo que ele foi o grande salvador da pátria”.
O senador defendeu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, dizendo: “Ele não está à altura de uma Suprema Corte do Judiciário brasileiro”. Ele ponderou: “a gente sabe que não vai ser fácil. Todo mundo aqui sabe a quantidade de votos que são necessários, que é necessária para que isso aconteça. Mas a cada dia que passa, mais senadores vão trocando de lado”.
