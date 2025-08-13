quarta-feira, 13 de agosto de 2025

Flávio Bolsonaro denuncia abusos de Moraes e pede impeachment do ministro: ‘a cada dia, mais senadores vão trocando de lado’


O senador Flávio Bolsonaro relatou alguns dos absurdos cometidos contra sua família nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, durante audiência pública realizada na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. 

O senador agradeceu aos jornalistas que revelaram as mensagens que mostram atos ilegais cometidos pela equipe do ministro Alexandre de Moraes e disse: “cada um de nós, aos pouquinhos, do seu jeito, está conseguindo trazer à tona a verdade sobre tudo o que aconteceu no nosso país nos últimos anos, porque é inadmissível normalizar o uso da máquina pública para perseguição política como tem sido feito”. O senador afirmou: “o Brasil não deveria ser governado por juízes, mas por quem tem voto”.

Flávio Bolsonaro ironizou o discurso de que Moraes estaria agindo para “proteger a democracia”, apontando: “ele está destruindo a democracia a pretexto de defendê-la. E é tão fácil de constatar que ele está errado! Se alguém que salvou a democracia, como é que a pessoa que diz que salvou a democracia não consegue andar na rua, não consegue entrar num restaurante? Era pra ser aplaudido em tudo quanto é lugar, em especial pelo povo nas ruas, reconhecendo que ele foi o grande salvador da pátria”.

O senador defendeu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, dizendo: “Ele não está à altura de uma Suprema Corte do Judiciário brasileiro”. Ele ponderou: “a gente sabe que não vai ser fácil. Todo mundo aqui sabe a quantidade de votos que são necessários, que é necessária para que isso aconteça. Mas a cada dia que passa, mais senadores vão trocando de lado”.

Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura, em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de exceção, e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política, e também de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ministro Luís Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica.

Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira, e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.

Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix: ajude@folhapolitica.org

Nossa renda está bloqueada por ordem do TSE. 

Ajude a Folha Política a continuar o seu trabalho. Doe por meio do PIX: ajude@folhapolitica.org

Depósitos / Transferências (Conta Bancária): 

Banco Inter (077)

Agência: 0001

Conta: 10134774-0

Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)

CNPJ 20.010.215/0001-09

-

Banco Itaú (341)

Agência: 1571

Conta: 10911-3

Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)

CNPJ 20.010.215/0001-09


Temas: , , , ,
Folha Política
Comentários
0 Comentários

Nenhum comentário :

Postar um comentário

Assinar: Postar comentários ( Atom )