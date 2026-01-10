DEPUTADOS E SENADORES REAGEM A NOVA ARBITRARIEDADE DE MORAES CONTRA BOLSONARO, CAOS NA ‘MEGA DA VIRADA’ E BANCO MASTER

O ano de 2026 começou com polêmicas, incluindo a incapacidade da Caixa Econômica Federal realizar o sorteio da Mega da Virada e a decisão do ministro Alexandre de Moraes de negar a prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando que ele teria tido melhoras em sua saúde.
O vice-prefeito de Curitiba, Paulo Eduardo Martins, ironizou: “A Caixa adiou o sorteio da Mega da Virada. Confie nas instituições”.
O investidor Leandro Ruschel lamentou: “No Brasil do PT, nem a Mega-Sena funciona mais…”
O cidadão Matheus Braga disse: “Não passei nem perto de ganhar a Mega da Virada, muito menos coloquei o número 13. Agora só se alguém interferisse e colocasse a minha aposta em primeiro, como vencedora. Quem conseguiria?”
O advogado Jeffrey Chiquini disse: “Nem a Mega da Virada funciona no Governo do PT. Que fase…”
O vereador Ricardo Oliveira ironizou: “O sorteio da Mega da Virada foi adiado porque ainda não foram contabilizadas as apostas do nordeste.”
O deputado Nikolas Ferreira brincou: “Duvido nada no final o Moraes decidir quais serão os números da Mega da virada”
O jurista Fabricio Rebelo questionou: “O sorteio da Mega da Virada vai ser feito mesmo pela Caixa ou foi transferido para o Banco Master? Alguém sabe se os supremos também mudaram isso?”
O deputado Sóstenes Cavalcante perguntou: “Roubaram as bolas da mega da virada??
Faz o L…”
O ativista Pedro Pôncio, ex-integrante do MST, disse:
“Se for jogar na Mega da Virada, desejo a você a sorte da Viviane Barci-esposa do Alexandre de Moraes🍀🥂
R$ 129 milhões em um único contrato— um trabalhador no Brasil precisaria de 6.600 anos, 10 vidas, 10 gerações pra chegar lá.
É essa “sorte” que eu te desejo em 2026”
O vereador Ramiro Rosário disse: “O adiamento do sorteio da Mega da Virada é só mais um capítulo do histórico nebuloso das loterias nos governos do PT: CPI dos Bingos no Lula e fraude em pagamento de prêmios investigada pela PF no governo Dilma. Tem gente que acredita na ‘sorte estatal’. Eu não”.
O vereador Allan Lyra perguntou: “Xandão derrubou a mega da virada?”
O deputado Mauricio Marcon ponderou:
“To vendo muita gente que se diz contra liberar cassino no Brasil reclamando do BO da Mega da Virada.
Gente, ou se é contra o jogo ou se é a favor.
O advogado João Henrique N de Freitas anunciou: “O ministro Alexandre indeferiu (NEGOU) o pedido do presidente Jair Bolsonaro para concessão de prisão domiciliar humanitária. No entendimento dele, houve melhora clínica ‘significativa’”.
O ex-vereador Carlos Bolsonaro disse: “Moraes acaba de negar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, mesmo diante de todas as condições de saúde expostas nos últimos dias e precedentes apresentados pelos advogados do meu Pai. Qualquer pessoa de bom senso sabe qual é a missão dada, que precisa ser cumprida, e desde quando ela foi emitida pela primeira vez…”
O empresário Julio Schneider apontou:
“Moraes decidiu barrar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, ignorando completamente os laudos médicos, as condições de saúde amplamente divulgadas nos últimos dias e os precedentes claros apresentados pelos advogados de defesa. É impossível olhar para isso e não enxergar que há um propósito definido, que vem sendo colocado em prática há muito tempo.
Ainda existe alguma dúvida de que querem matar o presidente?”
O senador Magno Malta disse:
“Mesmo após cirurgias e em recuperação, a perseguição continua.
O sistema ignora laudos, ignora a dor e age com crueldade.
Isso não é justiça. É perseguição política.
Mas não vão nos calar. O Brasil está atento. Deus está no controle”.
A cidadã Luli disse:
“Imoraes acaba de negar a (prisão domiciliar) feita por advogados do Pr Bolsonaro.
O violador de direitos humanos é desprovido de cabelos e amor. O ódio dele é fogo consumidor e em breve esse mesmo fogo o consumirá.
Que Deus guarde nosso Presidente.
#BolsonaroEmCasa
Ore🙏🏻”
A servidora Sarita Coelho disse: “Não há mais qualquer dúvida de que Alexandre de Moraes quer matar Jair Bolsonaro. Ele já matou o Clezão e saiu impune”.
O deputado Bibo Nunes lembrou:
“Bolsonaro precisa de cuidados médicos constantes.
Não é luxo, é necessidade humana. Ele enfrenta limitações físicas, risco de quedas, oscilações de pressão, uso diário de equipamentos médicos, fisioterapia, acompanhamento contínuo e uma rotina rigorosa de pós-operatório. Tudo isso exige atenção, estrutura e presença médica permanente.
Nada disso existe no cárcere que impuseram a ele. Uma prisão fria, hostil, incapaz de oferecer o mínimo para preservar sua saúde e sua vida. Bolsonaro foi condenado sem crime, sem prova, sem justiça. Está pagando com o próprio corpo por algo que não cometeu.
Não é sobre política. É sobre humanidade. É sobre não deixar um homem adoecer — ou morrer — por perseguição”.
Carlos Bolsonaro publicou:
“Jair Messias Bolsonaro é, antes de tudo, um homem simples, um brasileiro como tantos outros. É justamente essa simplicidade que cria identificação com o povo e incomoda aqueles que se colocam acima dele.
Mesmo no leito de hospital, sua postura revela valores que não se aprendem no poder, mas na formação do caráter: humildade, proximidade e respeito ao próximo.
A Palavra nos ensina que “o mundo odeia aqueles que não se dobram a ele” (João 15:18). Quem escolhe defender a verdade, a família, a liberdade e o bem do povo inevitavelmente enfrenta perseguições.
Não é uma luta apenas política, mas espiritual. Quando alguém se recusa a servir a sistemas injustos e escolhe servir ao povo, torna-se alvo. Mas também é nesses momentos que Deus se faz presente, fortalecendo e sustentando aqueles que permanecem firmes.
Que Deus proteja, guarde e conduza cada passo, pois nenhuma injustiça é maior que a justiça do Senhor”.
O ministro Alexandre de Moraes e os escândalos do banco Master continuaram sendo lembrados mesmo em meio às festas. O deputado Giovani Cherini publicou um vídeo de Moraes no exterior e disse: “Boné, óculos escuros e Dubai na virada. Com 129 milhões de motivos, o rei não passou o Ano Novo no Brasil. Quis passar bem longe dos brasileiros, mas o personagem não tira férias”.
O deputado Bibo Nunes comentou a notícia de que Toffoli enviou perguntas para a delegada da polícia federal fazer para o diretor do banco Master, mostrando a semelhança com o modus operandi de Alexandre de Moraes:
“Alexandre de Moraes fazendo escola.
O clima esquentou no STF depois que um juiz auxiliar de Dias Toffoli tentou “orientar” uma delegada da PF sobre como deveria conduzir o trabalho — pressionando para que seguisse perguntas definidas pelo próprio ministro.
Ou seja: o STF quer investigar, acusar e julgar ao mesmo tempo.
Pode um absurdo desses?
Isso fere a independência das instituições e mina a confiança na Justiça”.
O deputado Carlos Jordy disse: “Banco Central identificou indícios de fraudes do Banco Master com fundo investigado por ligação com o PCC. A CPMI é mais do que necessária, é urgente!”
O cidadão Nelson Paffi ironizou: “Se você receber mais de R$ 5.000,00 de PIX por mês, poderá ter problemas com a Receita Federal. Mas se você assinar um contrato de R$ 129.000.000,00, tudo bem, ninguém vai desconfiar…”
O general Elias Martins também comentou a indignação seletiva e tardia da velha imprensa, dizendo:
“É risível vermos a indignação de alguns diante de mais uma interferência de Ministros do STF afrontando as leis.
Quando Moraes se declarou vítima, agiu como promotor e investigador, conduziu oitivas, e ainda foi o relator e o juiz do processo de um inimigo pessoal, silêncio”.
O diretor do Instituto Liberal, João Luiz Mauad, também apontou a hipocrisia e a seletividade da velha imprensa, expressa em editorial do veículo O Estado de São Paulo. Mauad disse:
“A dissonância cognitiva dos editores do Estadão chega a ser patética. Eles parecem não se dar conta de suas contradições, expostas de forma cristalina no mesmo texto. Insistem na narrativa de que a atuação arbitrária do STF contra o que chamam de “golpismo” foi meritória, ao mesmo tempo em que afirmam, com todas as letras, que eles agiram à revelia do Estado de Direito e do Império das Leis. Tudo para não admitir que foram cúmplices na criação deste Frankenstein institucional em que se transformou o STF.
Vejam, por exemplo, estes dois trechos, e me digam que não tenho razão:
“Como dito e repetido neste espaço, os méritos do Supremo no combate ao golpismo são indeléveis. Isso não apaga, porém, o fato de que Moraes assumiu um inquérito que deveria ter sido distribuído por sorteio; que o conduz há quase sete anos, sob sigilo e sem perspectivas claras de conclusão; e que acumula, em determinadas apurações, as posições de vítima e julgador – exemplos de excessos do poder sobre o Direito.”
“Essa desenvoltura dos detentores do poder diante do Direito parece ter se tornado um espírito do tempo. Pesquisas internacionais mostram que cidadãos de diversas democracias estão mais dispostos a tolerar comportamentos de viés autoritário que “resolvam os problemas”. Alguns desejariam retornar ao tempo do governo dos homens. Este jornal prefere o das leis.”
Em outras palavras, o Estadão apoiou um “governo dos homens” durante anos, enquanto ele servia aos seus interesses de derrotar o bolsonarismo. Agora, porém, diz que sempre preferiu o “governo das leis”. Não seria mais fácil admitir que erraram ao apoiar o autoritarismo togado? Vai entender a cabeça dessa gente…”