Morte de Miguel Uribe expõe modus operandi de violência política da esquerda latino-americana: ‘É muita coincidência para não ser um método’

O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe Turbay, faleceu aos 39 anos, após dois meses lutando pela vida depois de um atentado a tiros nas ruas de Bogotá, em mais um caso da horrenda tradição de violência da esquerda latino-americana, que tenta decidir eleições a tiros ou facadas.
A esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, publicou uma comovente mensagem de despedida:
“Você sempre será o amor da minha vida. Obrigada por uma vida cheia de amor, obrigada por ser um pai para as meninas, o melhor pai para o Alejandro.
Peço a Deus que me mostre o caminho para aprender a viver sem você.
Nosso amor transcende este plano físico.
Me espere, pois quando cumprir a minha promessa com os nossos filhos, vou te buscar, e teremos nossa segunda oportunidade.
Descansa em paz, amor da minha vida, eu cuidarei dos nossos filhos”.
O ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, perseguido político pela esquerda daquele país, se manifestou dizendo: “o mal destrói tudo, mataram a esperança. Que a luta de Miguel seja uma luz que ilumine o caminho correto para a Colômbia”.
O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse: “profundamente entristecido ao saber da morte trágica do senador colombiano Miguel Uribe. Os EUA se solidarizam com sua família e com o povo colombiano, tanto no luto como no pedido de justiça para os responsáveis por isso”.
O Vice-Secretário de Estado americano, Christopher Landau, afirmou: “acabo de saber que, depois de lutar pela vida por mais de dois meses depois de ser gravemente ferido em um comício, o senador da oposição colombiana Miguel Uribe sucumbiu aos ferimentos. Como muitos outros nos EUA que se importam profundamente com a Colômbia, envio condolências à sua família e ao povo colombiano e demando às autoridades colombianas uma resolução rápida e transparente deste assassinato político. Que Deus receba a alma deste bravo homem”.
O ex-presidente da Venezuela, Juan Guaidó, disse: “à sua família, aos seus companheiros de causa e ao povo colombiano, meu abraço solidário neste momento de profunda dor. A violência e o ódio apagaram a vida de Miguel Uribe, mas não poderão silenciar a causa pela qual ele lutava: um país em paz e com futuro para todos”.
O político Hermann Tertsch disse: “Na morte de Miguel Uribe, antes de mais nada, transmitir o profundo pesar à família deste grande colombiano que era esperança de futuro de bondade, paz, prosperidade e luz. E nunca esquecer que os assassinos são os sicários das forças do mal, representadas por Nicolás Maduro e seu lacaio Gustavo Petro”.
O ativista de direitos humanos Fernando Amandi Sr. disse: “descanse em paz, Miguel Uribe. Que seu espírito corajoso acenda a fúria e a determinação do povo colombiano para recuperar seu país da aflição comunista que está destruindo sua bela terra. COLÔMBIA: O tumor comunista maligno de Petro precisa ser extirpado. Que o vil assassinato de Miguel Uribe inspire os colombianos a limparem suas casas dessa esquerda maligna”.
O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni disse:
“Lamento profundamente o assassinato de Miguel Uribe, ex-candidato à presidência da Colômbia, alvejado após um evento de campanha.
Bolsonaro levou uma facada. Trump sofreu um atentado a tiros. Uribe não resistiu.
Coincidência? Todos da direita.
A escalada da violência política contra um espectro ideológico específico é uma grave ameaça à democracia e à liberdade”.
O jornalista Emmanuel Rincón disse: “Infelizmente, faleceu Miguel Uribe. Melhor dizendo, foi assassinado, simplesmente por fazer política na Colômbia de Petro. É realmente desolador. Que descanse no céu e todo apoio à sua família. Não há palavras”.
A deputada americana María Elvira Salazar lamentou:
“Com muitíssima tristeza, acompanho a família e os entes queridos de Miguel Uribe neste momento tão doloroso. Sua partida deixa um vazio imenso nos que o conheceram, e profunda dor no coração de toda a Colômbia.
Miguel foi um líder apaixonado, um servidor público íntegro, e um colombiano que amou e defendeu seu país até o último dia.
Todo o meu carinho e solidariedade para sua esposa, María Cláudia, e para toda a sua família nestes momentos tão difíceis”.
O vereador Rubinho Nunes disse:
“🚨 A esquerda adora acusar a direita de “ódio” e “violência”, mas, na prática, é exatamente isso que eles fazem.
Foi só ele anunciar que iria acabar com os cartéis de drogas, os mesmos com quem Gustavo Petro anunciou “conversas de paz”, o famoso diálogo cabuloso, que virou alvo.
Quando um nome conservador ameaça o projeto de poder, eles não debatem, tentam eliminar. Hipocrisia e intolerância são marcas registradas da cartilha deles”.
O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, disse: “Recebi com tristeza a notícia do falecimento de Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia, covardemente baleado há dois meses. Uma triste página da história em mais um atentado contra a democracia. Que Deus conforte sua esposa, seu filho e todos aqueles que viam em Uribe a esperança de uma nova Colômbia”.
O vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse: “Tentaram matar Jair Bolsonaro e hoje ainda insistem no plano. Tentaram matar Donald Trump com um tiro de sniper. Mataram Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão. Hoje, mais um: morre um líder da direita colombiana, baleado na cabeça por um criminoso protegido por aliados de Lula na Colômbia. Sempre líderes de direita. Sempre o mesmo roteiro. O sistema fabrica ódio, espalha mentiras, cria o caos e, com cinismo, acusa os outros exatamente daquilo que ele próprio é e faz”.
O deputado Hélio Lopes perguntou: “Até quando o mundo vai assistir líderes de direita sendo executados? Cadê a ONU?”
O deputado Coronel Chrisóstomo disse: “Lembro quando passamos por este drama em 2018, com o nosso presidente Bolsonaro. Felizmente ele sobreviveu pela graça de Deus. Mas é desta forma que a esquerda age, na base da violência e tentativa de tirar a vida daqueles que estão em seu caminho”.
O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro disse: “Bolsonaro, Trump, Villavicencio e agora Miguel Uribe. Mais do que lamentável, trata-se do modus operandi político da esquerda quando eles são ameaçados de perder a eleição. Ser de direita nas Américas é um risco, por mais que muitos tentem silenciar - ou esconder - este notório fato”.
O deputado André Fernandes disse: “Miguel Uribe foi mais uma vítima da “democracia” esquerdista pelo mundo. Meus sentimentos aos familiares e seus apoiadores na Colômbia”.
O deputado Tenente-Coronel Zucco afirmou: “Recebi com pesar a notícia do falecimento de Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia, vítima de um atentado ocorrido há dois meses. O Brasil viveu algo semelhante em 2018, quando Jair Bolsonaro foi esfaqueado durante a campanha. A democracia se constrói com debate e divergência de ideias, não com a eliminação de quem pensa diferente”.
A deputada Bia Kicis apontou: “Morreu hoje Miguel Uribe, candidato à Presidência da Colômbia, após atentado a tiros em 7 de junho. Mais uma vítima da política de extermínio de adversários políticos utilizada pela esquerda. Felizmente, nem sempre dá certo, como no caso do atentado a Trump e a Jair Bolsonaro”.
O senador Sérgio Moro disse: “A violência política na América Latina faz mais uma vítima, o jovem e talentoso senador da oposição Miguel Uribe. Minha solidariedade à família e o desejo de que a Colômbia possa encontrar dias melhores”.
O deputado estadual Márcio Gualberto disse: “A esquerda latino-americana, aquela que inventou o Foro de São Paulo e que propaga todo o seu pacifismo mentiroso, assassinou o candidato à presidência da Colômbia e tentou matar o Presidente Jair Bolsonaro”.
O deputado General Pazuello disse:
“O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia pelo partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, faleceu nesta segunda-feira, 11 de agosto, em decorrência de ferimentos sofridos em um atentado covarde a tiros.
Mais um político de direita que teve sua vida destruída e se tornou mais uma vítima da violência e intolerância da esquerda. O povo colombiano, que sofre nas mãos do Petro, tinha no Uribe a esperança de dias melhores para o seu país. Lamentável”.
O deputado Osmar Terra se exaltou:
“O HORROR! A barbárie na política no continente americano: morreu hoje Miguel Uribe (39 anos), candidato conservador à Presidência da Colômbia, vítima de um atentado a tiros há alguns meses atrás. Tentativas de assassinato tem sido freqüentes contra candidatos conservadores à Presidente em vários países das Américas. Assim foi no Brasil, contra Bolsonaro em 2018, contra Fernando Villavicencio, morto no Equador em 2023, contra Trump, nos EUA, em 2024, e agora contra Miguel Uribe em 2025, na Colômbia. São atentados brutais, e acontecem só contra candidatos conservadores, opositores da esquerda e do narcotráfico. É muita coincidência para não ser um método, e uma forma hedionda de disputa política. Se não forem apurados os mandantes e punidos exemplarmente, estaremos decretando o fim da democracia no nosso continente e o início do reino do terror absoluto!”.
O deputado estadual Gil Diniz disse:
“O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, foi baleado em plena campanha e morreu depois de dois meses lutando pela vida. É sempre assim: a violência política no mundo todo tem alvo certo, e não é a esquerda. Mas a mídia e os “progressistas” vivem dizendo que a direita é que é radical, violenta, extremista… piada de mau gosto!
E não é caso isolado: Jair Bolsonaro esfaqueado em 2018, Donald Trump alvo de atentado a tiros em 2024, Javier Milei cercado e ameaçado em campanha, Santiago Abascal perseguido e agredido na Espanha, agora Miguel Uribe morto na Colômbia. A lista cresce e deixa claro: eles não querem nos derrotar no voto, querem nos ver mortos. E enquanto isso, a esquerda e a mídia fazem de conta que nada está acontecendo”.
