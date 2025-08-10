Parlamentares exigem impeachment de Moraes com base em mensagens vazadas e Marcel van Hattem enfrenta o STF: ‘Reprimiu quem enfrenta o establishment!’

O deputado Marcel Van Hattem discursou durante audiência pública realizada na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, que ouviu familiares e advogados de presos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, bem como jornalistas que divulgaram conversas de membros da equipe do ministro, revelando as táticas ilegais utilizadas para prender pessoas por motivações exclusivamente políticas.
Marcel Van Hattem lembrou o sofrimento das famílias devastadas pela ação arbitrária do ministro e seus asseclas e disse: “Esse pesadelo precisa acabar. Esse pesadelo, cujas provas são abundantes e cada vez mais grotescas, precisa acabar”. O deputado lembrou que apenas as mensagens reveladas recentemente seriam mais do que suficientes, não apenas para o impeachment do ministro, mas para colocar na cadeia os responsáveis.
O deputado prosseguiu: “a lei de abuso de autoridade é muito clara, e a anulação dos processos, num Estado de Direito, deveria ser simplesmente algo defendido por qualquer pessoa sensata. E, aliás, é defendido por todas as pessoas sensatas. O que talvez nós estejamos vendo hoje no Brasil é um nível de insensatez absurdo”.
O deputado Marcel Van Hattem defendeu a aprovação imediata da anistia aos presos e perseguidos do ministro, lembrando: “estamos vendo claramente que a intenção de quem está fazendo essa perseguição jamais foi fazer justiça, mas utilizam-se das instituições judiciárias para reprimir e calar quem tem determinadas opiniões que não são aceitas, pelo establishment brasileiro ou por aqueles que são hoje detentores do poder”.
O deputado lembrou que, em virtude da movimentação que levou a um acordo pela anistia e pelo fim do foro privilegiado, parlamentares conservadores estão sendo, mais uma vez, perseguidos. Ele disse: “o que estão tentando fazer conosco é colocar em prática a hipocrisia de sempre, porque eles fizeram manifestações nas mesas diretoras, tanto da Câmara como do Senado da República, sem nenhum tipo de perseguição”. Ele afirmou: “nós estaremos, independentemente de consequências injustas, ao lado daqueles que são também injustamente perseguidos, porque o que quer que possa acontecer comigo não será nem perto do sofrimento dessas famílias que já estão, agora, há mais de dois anos e meio sem poder viver uma vida decente, normal”.
O deputado afirmou: “se eles achavam que nós nos calaríamos, esse aqui é um exemplo de que nós não vamos ceder à censura, ao arbítrio, ao autoritarismo. Nós vamos continuar falando. Nós vamos continuar nos manifestando. E a cada palavra que nós pronunciamos, mais perto nós estamos da vitória e mais perto eles estão das suas derrotas”.
Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo, e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos, a mando do ministro Alexandre de Moraes, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para a empresa Raposo Fernandes, ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix: ajude@folhapolitica.org
Toda a receita gerada pelo nosso jornal ao longo de mais de 20 meses está bloqueada por ordem do TSE. Ajude a Folha Política a continuar o seu trabalho. Doe por meio do PIX: ajude@folhapolitica.org
Depósitos / Transferências (Conta Bancária):
Banco Inter (077)
Agência: 0001
Conta: 10134774-0
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09
-
Banco Itaú (341)
Agência: 1571
Conta: 10911-3
Raposo Fernandes Marketing Digital LTDA (Administradora da Folha Política)
CNPJ 20.010.215/0001-09