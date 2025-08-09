sábado, 9 de agosto de 2025

Advogada surpreende ao denunciar brutais violações de Moraes e parlamentares exigem impeachment e anistia: ‘Constituição xoxa, manca e capenga’


A advogada Carolina Siebra, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro (ASFAV), que atua na defesa de presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fez um impactante discurso durante Audiência Pública realizada na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. 

A advogada expôs as brutais violações de direitos que vêm sendo denunciadas há anos, bem como o sofrimento das vítimas do ministro, que tiveram suas vidas devastadas, e alertou sobre a atitude em relação às condutas do ministro e de seus asseclas. Ela ponderou que é comum que se denuncie que a Constituição não está mais valendo e disse: “A nossa Constituição está xoxa, manca  e capenga.  Mas temos uma Constituição, e não podemos dizer que não temos uma Constituição e que eles rasgaram a Constituição, porque é isso que eles querem. Eles querem que essas Casas não funcionem, eles querem que o papel, o que está escrito lá, não tenha fundamentação nenhuma. A gente precisa, mais do que nunca, positivar a nossa Constituição. A gente precisa, mais do que nunca, defender a nossa Constituição. A gente precisa, mais do que nunca, defender os poderes que estão aqui constituídos e não deixar que eles continuem aviltando tudo isso”.

A advogada Carolina Siebra pediu aos parlamentares que prossigam com a responsabilização do ministro Alexandre de Moraes, apontando: “eu queria conseguir entender até onde chega a maldade da cabeça desse… talvez não seja mais nem cidadão - Alexandre de Moraes, para postergar um direito que essas pessoas têm. Pessoas que têm conduta ilibada, que já atingiram todos os prazos para poderem progredir de regime e irem para o semiaberto e voltarem para casa e verem suas famílias. Alguns deles perderam parentes próximos, mas mesmo assim ele continua segurando essas pessoas, então não falta mais nada. E é por isso que a gente agradece a essa Casa. Por mais que a gente tenha avançado um pouquinho mais, somos resilientes, continuamos resilientes e vamos continuar até o fim. Até que o último volte para casa e até que esse país volte a ser um país livre”.

A advogada resumiu a necessidade de anistia para os presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, dizendo: “Eu quero a anistia, porque é muito simples. Na verdade, eu queria justiça. Eu queria que cada um pagasse pelo que cometeu e os que não cometeram nada fossem inocentados, que é o que a gente espera em um país livre. A gente espera que a Justiça seja feita dentro de um devido processo legal, que as pessoas tenham o direito à ampla defesa e ao contraditório, em que a gente tem acesso às provas”.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, há muito tempo, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo, e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. 

